Det lite utbygde Muwasi-området ligger ved kysten, bare noen kilometer nord for grensa til Egypt.

1,9 millioner palestinere, over 80 prosent av befolkningen, har flyktet sørover på Gazastripen etter at israelske styrker rykket inn og trappet opp bombingen i nord.

Området Israel nå lover å spare for angrep er rundt 20 kvadratkilometer stort, mindre enn Randaberg kommune der det til sammenlikning bor under 12.000 mennesker.

En provisorisk teltleir huser alt tusenvis av krigsflyktninger, og forholdene der er svært primitive. De siste dagene har stadig flere funnet veien dit, og FN og hjelpeorganisasjoner fortviler.

Falsk trygghet

- Hvordan kan en sone betegnes som trygg i et krigsområde når det kun er den ene parten som har besluttet det, spør lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Philippe Lazzarini.

- Dette skaper bare falsk trygghet, sier han.

Det fins ikke rent drikkevann i området, ei heller sanitæranlegg. Ingen hjelpeorganisasjoner er på plass, og de provisoriske teltene gir liten beskyttelse mot vinterens kalde og regnfylte vær.

- Det er svært kaldt her og vi mangler alt av livsnødvendigheter, forteller Moneer Nabrees. Han flyktet fra Gaza by sammen med rundt 30 familiemedlemmer for å unnslippe den israelske bombingen.

Nå lever familien under en tynn teltduk som gir liten beskyttelse. Andre har ikke engang telt eller annet tak over hodet.

Regn og kulde

- Vi fryser om natta, forteller firebarnsmoren Saada Hothut som også er krigsflyktning fra Gaza by.

Verken UNRWA eller andre hjelpeorganisasjoner er i stand til å bistå flyktningene i leiren som Israel mener må spille en helt sentral rolle i beskyttelsen av sivilbefolkningen i Gaza.

Over 17.000 mennesker er ifølge sykehuskilder og helsemyndighetene i Gaza hittil drept i de israelske angrepene, blant dem over 7100 barn og nesten 5000 kvinner.

Flere tusen er savnet og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger, og nærmere 50.000 mennesker er såret.

Rykker sørover

Israel ba tidlig i krigen innbyggerne i Gaza om å flykte sørover, men har gjennomført massive fly- og artilleriangrep mot områdene der mange har søkt tilflukt.

Den siste uka har også israelske bakkestyrker rykket sørover, og titusenvis av livredde palestinere har derfor på nytt lagt ut på flukt i håp om å finne tryggere områder.

Alt i slutten av oktober lanserte Israel planen om Muwasi som såkalt humanitær sone. Hvor mange de ser for seg at de lille området kan huse, har de aldri sagt noe om.

FNs ansvar

Israel mener FN nå må ta ansvaret for de palestinske krigsflyktningene og sier at de har åpnet for hjelpesendinger til området.

- Dette er utstyr fra FN. Når alt kommer til alt så er det FNs ansvar å sørge for at det blir fraktet inn og distribuert til menneskene der, sier overst Elad Goren.

Ifølge Goren forventer ikke Israel at hele Gazas befolkning skal søke tilflukt i Muwasi-leiren. Han sier at det er etablert 150 andre "beskyttede områder", blant dem skoler og sykehus.

Israel har imidlertid angrepet en rekke av disse skolene og sykehusene og begrunnet angrepene med at de er skjulesteder for Hamas.

Permanent

Muwasi-leiren anser Israel derimot for å være en "permanent trygg sone", sier Goren, som viser til at det onsdag ble skutt raketter fra området uten at israelske styrker svarte på dette angrepet.

- Vi forstår at befolkningen trenger en løsning for hvor de kan være. Vi ønsker å oppmuntre dem til å reise til denne sonen der de vil få bistand, sier han.

Lederne i flere av verdens største hjelpeorganisasjoner er ikke enige, noe de gir uttrykk for i en felles uttalelse.

For at Muwasi-leiren skal kunne erklærs som trygg sone, må alle parter forplikte seg og området åpnes for hjelpesendinger, heter det i uttalelsen.

- Dersom ikke forholdene legges til rette, øker risikoen for angrep dersom man samler sivile i slike soner, påpeker hjelpeorganisasjonene.

Uegnet

De er også sterkt kritiske til Israels valg av Muwasi-området og kaller det uegnet.

- 70 prosent av dette området er folketomt. Det fins ingenting der, verken skoler eller helsetjenester. Ingenting, sier Danila Zizi i hjelpeorganisasjonen Handicap International.

Det vesle som kommer inn av matforsyninger blir omsatt på svartebørs for skyhøye priser fordi flyktningene er desperate.

Noen har selv sørget for telt, presenninger og enkle bygningsmaterialer, andre har ingenting, sover under åpen himmel og håper UNRWA eller andre snart vil komme dem til unnsetning.

For mange vekker Muwasi-leiren til live minnet om "nakba", katastrofen da over 700.000 palestinere ble drevet på flukt fra sine hjem da staten Israel ble opprettet i 1948.