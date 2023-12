En forsøk på å utfordre inndragningen av selvstyret og områdets spesielle status i retten førte dermed ikke fram. Domstolen krever at Jammu og Kashmir behandles på samme måte som andre indiske delstater, og at det dermed skal holdes valg.

– Et håpets fyrtårn, et løfte om en bedre framtid og et vitnesbyrd om vår felles forpliktelse til å bygge et sterkere, mer forent India, skrev statsminister Narendra Modi på meldingstjenesten X da kjennelsen ble kjent mandag.

Modis hindunasjonalistiske regjering har siden 2019 integrert området stadig tettere inn i resten av India.

Området har en hovedsakelig muslimsk befolkning. Kashmir har vært delt siden India og Pakistan ble selvstendige i 1947, og striden om regionen har siden utløst tre kriger mellom de to nabolandene.

Etter inndragningen av selvstyret i den indiske delen i 2019 falt forholdet til Pakistan til et nytt bunnpunkt.