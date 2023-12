Innspillet kommer i forkant av at EU til våren skal sette nye klimamål for det kommende tiåret.

– Jeg håper at innspillet kan inspirere andre til å melde inn nivåer på minst 90 prosent, sier klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til Ritzau.

EU har vedtatt at utslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030. Men unionen har fortsatt en lang vei å gå før målet er oppnådd.

I sommer anbefalte det europeiske klimarådet, European Scientific Advisory Board on Climate Change, at EUs klimamål for 2040 bør være 90–95 prosent kutt i utslippene.