Danske elever har gått tilbake både i lesning og matematikk, og den samme tendensen gjør seg gjeldende i Sverige. I rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) heter det også at tyske elever gjør det jevnt over dårligere enn ved noen tidligere måling.

15-åringer i 81 land er undersøkt, og elever i Singapore gjør det best uansett emne. Av de nordiske land gjør Finland det best i lesning og naturvitenskap, men som i Sverige er alle målinger svakere enn i 2018.

Danmark er best i Norden på matematikk. Bare et fåtall land kommer bedre ut enn i 2019, det siste året før pandemien.

Svenske elevers kunnskaper i matematikk og lesning har gitt en jevnt stigende kurve siden sjokkåret 2012, men i år bikker kurven nedover. Særlig markant er svekkelsen i matematikk, både for gutter og jenter.

Også i leseforståelse scorer svenske elever dårligere enn sist. Resultatet er nesten tilbake på 2012-nivå. Men i lesning gjør jenter det vesentlig bedre enn gutter, der 30 prosent anses være svake lesere.

I Danmark er det stabilt nivå for naturfag, men tilbakegang både i matematikk og lesning. Tendensen i Norden speiler resultatet for hele OECD-området. Danmark har aldri før opplevd så stort fall mellom to målinger og sier at covidpandemien og hjemmeundervisning har en del av skylden.