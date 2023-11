– Vi ble tvunget til å gravlegge dem i en massegrav, sier sykehusdirektør Mohammad Abu Salmiyah til nyhetsbyrået AFP tirsdag formiddag.

Ifølge ham er sju babyer og 29 intensivpasienter blant dem som ble gravlagt etter at de døde som følge av at strømgeneratorene gikk tom for drivstoff.

BBC melder at de tirsdag morgen har snakket med noen inne på Shifa-sykehuset på telefon. Kilden som ikke navngitt, forteller at israelske stridsvogner fortsatt omringer sykehuset fra alle retninger.

Ifølge ham er tilgangen til sykehuset fullstendig blokkert, og det er en stor risiko bare å bevege seg fra ett bygg til et annet inne på sykehusområdet.