USA støtter dermed opp under den israelske forklaringen på hvorfor det pågår kamper like ved sykehuset.

Ifølge John Kirby, som er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, driver Hamas og Islamsk hellig krig (jihad) et «kommando- og kontrollsenter» fra Shifa-sykehuset.

– De har lagret våpen der og de er klare til å svare på et israelsk angrep mot senteret, sier han.

– Dette er en krigsforbrytelse, fortsetter Kirby.

– Støtter ikke angrep

Han understreker samtidig at de militante palestinernes handlinger ikke minsker Israels ansvar for å beskytte sivile, og at dette er noe de vil fortsette å snakke med Israel om.

– For å være tydelig: Vi støtter ikke luftangrep mot sykehus. Vi ønsker ikke å se kamper på sykehus der uskyldige mennesker, hjelpeløse mennesker, syke mennesker rett og slett prøver å få den helsehjelpen de fortjener, sier Kirby.

Ifølge Kirby er informasjonen om Hamas' kommandosentral innhentet gjennom en rekke etterretningsmetoder. Samtidig opplyste han ikke om hva disse metodene var, eller hva informasjonen konkret går ut på.

Opplysningene er heller ikke bekreftet av andre enn USA.

Omringet

Israelske styrker har omringet Shifa-sykehuset, det største på Gazastripen. Israel mener sykehuset ligger oppå et underjordisk hovedkvarter for militante Hamas-medlemmer.

Hamas-myndighetene på Gazastripen nekter for at det er militante ved sykehuset, og sier at 650 pasienter og ytterligere 5000–7000 sivile er innesperret på sykehusområdet av krigshandlingene utenfor. Videre sier de at 40 pasienter har dødd de siste dagene, inkludert tre for tidlig fødte spedbarn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at sykehuset er i ferd med å bli en gravplass.

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) er alle sykehus i Gaza by og nord på Gazastripen ute av drift fra og med mandag – bortsett fra ett.