Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA overvar landets leder Kim Jong-un oppskytingen. Nyhetsbyrået melder videre at Nord-Korea vil skyte opp enda flere overvåkingssatellitter i nær framtid.

Tidligere tirsdag varslet Nord-Korea at landet ville gjøre et nytt forsøk på å skyte opp en overvåkingssatellitt, etter to mislykkede forsøk i mai og august.

Både Japan, Sør-Korea og USA har bedt den isolerte, autoritære staten om å stanse forsøkene og vist til at det bryter med en rekke FN-resolusjoner, og både Japan og USA fordømmer tirsdagens oppskyting.

– Oppskytingen er brudd på en rekke resolusjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd, sier en talsmann for Det hvite hus.

Nord-Korea har i årevis hatt et atomvåpenprogram som gjentatte ganger er blitt fordømt i FNs sikkerhetsråd. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har imidlertid russerne trappet opp samarbeidet med Nord-Korea for å sikre seg våpenstøtte.

Sørkoreansk etterretning meldte tidligere i november at Nord-Koreas neste satellittoppskyting kan bli mer vellykket enn de første ettersom landet har fått teknologiske råd fra Russland i bytte mot våpenleveranser.