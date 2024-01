Israel har krevd at saken som Sør-Afrika har anlagt, blir avvist av domstolen. Men det tar ICJ ikke til følge, opplyste dommerpanelets leder Joan Donoghue.

Rettsmøtet i Haag startet klokka 13 og er ventet å pågå en time.

Donoghue sa tidlig i sitt innlegg at domstolen er dypt bekymret for de mange palestinerne som fortsatt mister livet og for lidelsene de gjennomgår.

Hun sier også at palestinerne kan regnes som en beskyttet gruppe i henhold til FNs folkemordkonvensjon.

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel med anklager som at landet bryter FNs folkemordkonvensjon på Gazastripen. Dommerne skal i første omgang tatt stilling til Sør-Afrikas krav om at Israel innfører hastetiltak så lenge rettsprosessen pågår, noe som kan ta flere år.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste domstol og behandler saker mellom stater.

Krigen startet 7. oktober etter Hamas-angrepet som ifølge Israel tok livet av om lag 1140 mennesker. Siden er over 26.000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter. Store deler av bygningsmassen og infrastrukturen i det palestinske området er ødelagt, og mangelen på mat og annen nødhjelp har ført til store lidelser for de 2,3 millioner innbyggerne.