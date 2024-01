– Det er nå klart at Donald Trump blir republikansk kandidat. Og mitt budskap til nasjonen er at innsatsen kunne ikke vært høyere. Vårt demokrati. Vår personlige frihet, fra retten til å velge til retten til å stemme, sa Biden etter at Trump vant nominasjonsvalget i New Hampshire.

Biden vant selv det demokratiske nominasjonsvalget, selv om partiet ikke anerkjente valget. Derfor sto Biden ikke på stemmeseddelen slik at folk måtte skrive inn navnet hans selv.

68 prosent skrev inn navnet til Biden etter at det lokale partiet oppfordret velgeren til å gjøre det, og bare 20 prosent stemte for Dean Philips, hvis navn var på stemmeseddelen.

Biden selv tilbrakte tirsdag sammen med visepresident Kamala Harris på et valgmøte i Virginia, der de fokuserte på retten til abort som en av demokratenes viktigste saker i valgkampen framover.