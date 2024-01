Israel hevdet torsdag at Verdens helseorganisasjon (WHO) stiller seg på Hamas' side ved å ignorere israelske beviser for «terrorbruk» av sykehus i Gaza.

– Slike usanne beskyldninger er skadelige og kan sette våre ansatte i fare, folk som risikerer livet for å hjelpe de sårbare. Som et FN-organ er WHO upartisk og jobber for helse og velferd for alle mennesker, heter det i en uttalelse fra WHO fredag.