Partileder Jordan Bardella har gode meningsmålinger i ryggen foran valget på nytt EU-parlament i juni. Det skyldes blant annet sterke protester blant bøndene.

Bardella vekslet mellom en kraftig utblåsning mot Brussel og å love å snu EU til partiets formål da valgkampåpningen ble markert i Marseille søndag.

– Det er helt klart at valget 9. juni er en folkeavstemning mot å bli oversvømt av migranter, sa Bardella (28) til en folkemengde på rundt 8.000 fremmøtte.

Til jubel fra de frammøtte påpekte han at den tidligere sjefen for EUs grensebyrå Frontex, Fabrice Leggeri, nå har sluttet seg til partiet. I tillegg var han opptatt av å uttrykke støtte til bøndene som i februar lammet motorveier i protestaksjoner som handlet om lønn og miljøreguleringer.

– De franske bøndenes kamp er ikke bare en kamp for et yrke, men for et Frankrike som ønsker å bevare sin identitet, landsbygd, gastronomi, tradisjoner. Og mot ovenfra-og-ned-regelverk som besluttes på EU-nivå, sa Bardella.

Bardella er en av Frankrikes mest populære politikere. Partiet Nasjonal samling får for tiden 28–30 prosents oppslutning på meningsmålingene.

President Emmanuel Macrons allianse, derimot, får jevnlig under 20 prosents oppslutning. Valget i juni ses som en viktig temperaturmåler foran Frankrikes neste presidentvalg i 2027.