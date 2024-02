Møtet finner sted torsdag, ifølge Tusk. Bønder i en rekke EU-land har i ukevis demonstrert og blokkert veier i blant annet Polen, Frankrike, Spania, Tyskland og Nederland.

De protesterer blant annet mot økte kostnader som ikke blir kompensert av EU, strengere klimakrav, økt byråkrati og konkurranse fra billige ukrainske og tyrkiske landbruksprodukter. Til sammen har dette ført til kraftig inntektsfall for mange europeiske bønder.

Etter at Russland invaderte Ukraina for to år siden opphevet EU importavgiften og kvotene på landbruksprodukter fra Ukraina for å hjelpe landets økonomi. Protestene har gjort EU-ledere nervøse av frykt for at de kan gi ytre høyre-partier et løft i EU-valget i juni.