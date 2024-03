Den tidligere sovjetrepublikkens bånd til Russland har kjølnet betraktelig de senere år. Samtidig har Russlands krig mot Ukraina fornyet EUs driv for å utvide unionen.

Ukraina, Moldova og Georgia er alle aspiranter og har medlemskap som siktemål etter år med lunken interesse.

Armenias kursendring har skutt fart etter at regjeringen i Jerevan beskyldte Russland for å ha sviktet i en periode med sikkerhetstrusler fra erkefienden Aserbajdsjan og tap av kontrollen over det omstridte området Nagorno-Karabakh.

Pasjinjan sa torsdag at muligheten for å bli medlem av EU er et tema som må bli gjenstand for en bred debatt i Armenia. Uttalelsen kom etter at EU-parlamentet denne uken vedtok en resolusjon om nærmere forbindelser mellom EU og Armenia.