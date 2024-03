Det uttaler Kinas spesialutsending for eurasiske saker, Li Hui.

Han sier at han har én hensikt med dette forslaget – å sikre at en fredskonferanse som Sveits har sagt seg villig til å være vertskap for senere i år, blir vellykket.

Til journalister i Beijing fredag sa Li at Kina står «med åpne armer» for å kunne ta imot alt som kan bidra til deeskalering og forhandlinger.

Både Russland og Ukraina mener begge at fredssamtaler kan løse konflikten, selv om uenighetene er enorme mellom dem, uttalte Li.

Han sa at Russland setter pris på Kinas innsats i den siste runden med skytteldiplomati i Europa. Han sa også at Ukraina ser på hans nylige besøk til landet som viktig.