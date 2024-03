Raketten skal ha vært i polsk luftrom klokken 4.23 natt til søndag. Hendelsen skjedde ved Oserdow, står det i en uttalelse fra den polske sentralkommandoen på meldingstjenesten X.

En talsmann for militæret i Polen sa søndag morgen at raketten beveget seg om lag 2 kilometer inn på polsk territorium.

Landets luftrom er nå trygt, og det er ingen flere rakettangrep mot Ukraina, sa talsmannen.

Oserdow ligger kloss inntil den ukrainske grensen. Opplysningene om krenkingen av Nato-landet Polens luftrom er foreløpig ikke kommentert av Nato eller Polens politiske myndigheter.

Tidligere natt til søndag uttalte det polske luftvåpenet at Polen og allierte land hadde sendt fly på vingene etter at Russland iverksatte et rakettangrep mot den vestlige delen av Ukraina, nær grensen til Polen.

– Polske og allierte fly er aktivert, noe som kan resultere i økt støynivå, spesielt i den sørøstlige delen av landet, sto det i en uttalelsen.

Slike tiltak har Polen iverksatt også tidligere. Det russiske rakettangrepet var rettet mot Ukrainas hovedstad Kyiv, i tillegg til Lviv-regionen, som ligger vest i Ukraina nær grensen til Polen.

Ifølge Lvivs ordfører Andrij Sadovyi var det ingen angrep mot byen Lviv, men rundt 20 raketter og sju droner ble sendt inn i den omkringliggende regionen, med viktig infrastruktur som mål.