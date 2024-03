Antony Blinken påpekte overfor Yoav Gallant at det er alternativer som bedre vil ivareta både Israels sikkerhet og beskytte sivile palestinere, sier det amerikanske utenriksdepartementet etter møtet.

Den planlagte bakkeoperasjonen mot Rafah sto på dagsordenen til møtet, som ble holdt til tross for at en israelsk delegasjon avlyste et annet møte med amerikanske myndigheter. Avlysningen kom etter at USA unnlot å legge ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd om umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. Resolusjonen ba også om umiddelbar løslatelse av alle gisler.

Talsperson Matthew Miller i det amerikanske utenriksdepartementet sa før møtet mellom Blinken og Gallant at et angrep på Rafah vil være et feilsteg og vil svekke Israels sikkerhet. Samtidig sa han at det ikke var planer om å gi en detaljert oversikt over USAs bekymringer.

– Jeg er sikker på at vi ville finne en måte å gjøre våre bekymringer kjent overfor Israel på svært høyt hold, men har ingen kunngjøringer å komme med om dette i dag, forklarte Miller.