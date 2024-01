Tette og varige vennskapsbånd mellom Sør-Afrika og Palestina ble knyttet mellom ANC-leder Nelson Mandela og PLO-leder Yassir Arafat. To uker etter at den sørafrikanske frihetskjemperen Nelson Mandela ble løslatt fra fengsel i 1990 reiste han til Zambia. Her møtte Mandela afrikanske ledere som hadde støttet kampen mot raseskilleregimet under apharteid.

Blant de dresskledte lederne var det en skikkelse som stakk seg ut: Den palestinske lederen Yasser Arafat med det karakteristiske svart-hvite hodeplagget keffiyeh.

Arafat tok et kraftig tak i Mandela og tildelte ham en real bamseklem og kyss på begge kinn. Mandela smilte bredt. To menn som ser sitt folks kamp som den samme, bekreftet solidariteten seg imellom.

Vil stå ved palestinske brødre

Sør-Afrika har fortsatt å støtte palestinernes sak. Landet har gått til det sjeldne skritt å bringe Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag. Det øverste juridiske organet i FN skal ta stilling til om Israel har begått folkemord på Gaza.

Sørafrikanerne ser det som sin oppgave å støtte palestinerne. Det styrende partiet African National Congress (ANC) har beholdt de sterke båndene til Palestina også etter at Nelson Mandela døde i 2013.

-Vi har stått ved palestinerne og vil fortsette å stå ved våre palestinske brødre og søstre, sier Mandelas barnebarn Mandla Mandela, ifølge nyhetsbyrået AP. Uttalelsen kom under et propalestinsk folkemøte i Cape Town bare dager etter at krigen i Gaza brøt ut.

Mandla Mandela var iført en svart og hvit keffiyeh rundt halsen da han talte til folkemøtet.

-Apartheid mot palestinere

Både Nelson Mandela og hans etterfølgere i presidentembetet sammenligner begrensningene Israel har pålagt palestinerne i Gaza og på Vestbredden med behandlingen svarte sørafrikanere ble utsatt for under raseskilleregimet. Israel forsynte Apharteidregimet med våpensystemer og opprettholdt hemmelige, tette militære bånd lenge etter at Israel fordømte apharteid.

- ANC har konstant kritisert Israel som en "aparteidstat" også før krigen på Gaza. Folkerettsgrupper beskylder Israel for å bedrive apartheid mot palestinere, og det har en sterk resonansbunn i Sør-Afrika, sier den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Thamsanqa Malusi til AP.

Han peker på at mange i den sørafrikanske regjeringen selv har opplevd undertrykkelse under apartheid og at det kan være med å forklare hvorfor de fremmer saken mot Israel i Den internasjonale domstolen.

Tusenvis i gatene

Israel avviser bastant at de er en apartheidstat, og hevder at den arabiske minoriteten har fulle rettigheter. Israel ser på Gaza som en fiendtlig enhet styrt av Hamas og betrakter Vestbredden som et omstridt område det kan forhandles om.

Krigen på Gaza har sparket i gang nye solidaritetsmarkeringer i Sør-Afrika. Tusenvis har tatt til gatene til støtte for Gaza både i Cape Town og Johannesburg. Den sittende sørafrikanske presidenten og ANC-leder Cyril Ramaphosa beskylder både Israel og Hamas for å ha begått krigsforbrytelser. Men presidenten viser side når han opptrer offentlig i keffiyeh med et palestinsk flagg i nevene.

Da rettsforhandlingene startet i forrige uke samlet palestinere i Ramallah seg rundt en statue av Nelson Mandela. Med seg hadde de palestinske og sørafrikanske flagg. I hendene holdt palestinerne plakater med følgende tekst "Tusen takk Sør-Afrika".

Arresterte ikke folkemordmistenkt

Den sørafrikanske regjeringen sier den tar et moralsk standpunkt i folkemordsaken mot Israel. De vil ha en stans i krigføringen som har tatt over 23.000 liv, ifølge palestinske helsemyndigheter.

ANC-regjeringen blir møtt med beskyldninger om at Sør-Afrika selv har ignorert rettslige kjennelser fra den samme FN-domstolen. I 2015 unnlot Sør-Afrika å arrestere den daværende sudanesiske presidenten Omar al-Bashir da han besøkte Sør-Afrika. Den internasjonale domstolen hadde da sendt ut en arrestordre etter påstander om folkemord.

Sør-Afrika har også opprettholdt tette bånd til Russland og president Vladimir Putin. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har sendt ut en arrestordre på Putin for påståtte krigsforbrytelser i sammenheng med bortføringer av barn i Ukraina.

Israel avviser alle anklager om folkemord og hevder landet gjennomfører en selvforsvarskrig etter Hamas-angrepet 7. oktober, der rundt 1.200 ble drept og rundt 250 tatt som gisler. Israel hevder at de handler innenfor folkeretten og gjør det de kan for å minimere skader på sivile. Det er Hamas som forskanser seg i bebodde områder, ifølge Israel.