– I dag rundt klokken 15 slo Ukrainas væpnede styrker til mot en kommandopost tilhørende den russiske okkupasjonsstyrken nær Sevastopol, sa det ukrainske militæret uten å utdype ytterligere.

Russland sier at deres luftforsvar skjøt ned ti raketter over halvøya, og at de hadde avverget det de kaller et terrorangrep fra ukrainske styrker. En person ble såret etter at rakettdeler falt ned på et hus, sier den russiskinnsatte guvernøren i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev.

Lyden av prosjektiler som suste i luften kunne høres i videoer delt i sosiale medier på Krim torsdag, mens flyalarmen lød i bakgrunnen.