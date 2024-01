På EU-toppmøtet i desember skapte Orban uro og dårlig stemning da han, som eneste regjeringssjef, la ned veto mot å bevilge en hjelpepakke på 50 milliarder euro til Ukraina over fire år via EUs budsjetter.

Men nå kan han være på gli mot et kompromiss, melder Politico.

Ungarn skal ha sendt signaler om at de kan være villig til å heve sitt veto mot at hjelpepakken vedtas for ett år av gangen, og ikke fire som i det opprinnelige forslaget.

1. februar skal det holdes et ekstraordinært EU-toppmøte om saken.

Mål: Felles løsning

Ettersom Belgia tok over formannskapet i EU 1. januar, er det Belgias statsminister Alexander De Croo som, sammen med EU-president Charles Michel, har ansvar for å lose en løsning i havn.

Uten friske midler risikerer Ukraina å gå tom for penger om kort tid.

En plan B om at EU-landene gir sitt bidrag til Ukraina enkeltvis, har også ligget på bordet en stund. Men dette er en langt mer tungvint og ikke minst kostbar løsning enn om EU gir støtte i fellesskap.

På et møte med korrespondenter i Brussel tirsdag slo De Croo fast at målet fortsatt er å finne en løsning som alle de 27 medlemslandene stiller seg bak, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Tyskland advarer

Samtidig legger Tysklands statsminister Olaf Scholz tungt press på sine europeiske kolleger om å sikre både mer penger og mer våpen til Ukraina. Uten mer støtte vil Russland vinne, advarer han.

– Jeg ber våre allierte i EU om å trappe opp støtten til Ukraina. De våpenleveransene som er planlagt til nå av flertallet av EU-landene, er altfor små, sier Scholz.

Selv planlegger Tyskland å sende våpen og materiell til en verdi av rundt 90 milliarder kroner til Ukraina. Men det er på langt nær nok, påpeker Scholz.

Tyskland har nå lagt fram forslag om at alle EU-landene skal måtte redegjøre for sine Ukraina-planer senest på toppmøtet 1. februar.