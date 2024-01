Det er den britiske avisa Daily Mail og TIPP Poll som står bak meningsmålingen, som også er omtalt av Nettavisen. 46 prosent av de spurte tar avstand fra Trumps ordbruk.

Eks-presidenten har flere ganger påstått at innvandrere «forgifter blod», blant annet på et valgkampmøte i New Hampshire i desember. Ordbruken er av historikere blitt sammenlignet med retorikken til den tyske nazi-diktatoren Adolf Hitler.

Også en meningsmåling fra desember tyder på at Trumps påstand har gjenklang i deler av den amerikanske befolkningen. Denne målingen, gjengitt av The Hill, ble gjort blant personer som tar sikte på å delta på Republikanernes nominasjonsmøter i delstaten Iowa.

42 prosent svarte at Trumps påstand om forgiftet blod gjør det mer sannsynlig at de vil støtte ham.

Ifølge forskningsinstituttet Pew var nesten 14 prosent av USAs befolkning i 2020 født i et annet land.