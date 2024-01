Alliansen – som kaller seg De tre brorskap – sier sent fredag at de tok over byen Laukkai etter at det regional militærhovedkvarteret i byen overga seg. Det skal ha vært kraftige kamper mellom opprørerne og regjeringshæren de siste ukene.

Laukkais fall føyer seg inn i rekken av seirer etter at opprørerne startet en offensiv i oktober. Innsatsen er nå den største trusselen mot juntaen som tok makten i Myanmar i et militærkupp for tre år siden.

En talsmann fra juntaen har ikke svart på Reuters' henvendelser om en kommentar.

Kina, som har tilrettelagt for dialog mellom juntaen og opprørerne, har tidligere bedt om en våpenhvile i regionen.