Flere tusen mennesker samlet seg på Trafalgar Square i London med israelske flagg og gule ballonger. De ropte blant annet at gislene som holdes på Gaza-stripen, må få komme hjem.

Omtrent 250 mennesker ble tatt som gisler da Hamas angrep Israel 7. oktober i fjor. 132 av disse er fremdeles i fangenskap.

Det var streng sikkerhet rundt arrangementet, og politiet gjennomsøkte alle bager og deltakere.

I Paris ble det holdt en rekke arrangementer ved foten av Eiffeltårnet.

– Frankrike er fast bestemt på at alle gislene fra terrorangrepet 7. oktober må settes fri, sa president Emmanuel Macron i en uttalelse lørdag.

Flere hundre mennesker gikk i demonstrasjonstog gjennom Berlins gater søndag. Flere viftet med israelske flagg, mens andre holdt plakater med teksten «100 dager i helvete» og krav om våpenhvile.

En støttegruppe for israelske gisler og berørte familier demonstrerte søndag på Eidsvolls plass utenfor stortingsbygningen i Oslo sentrum med krav om at de israelske gislene blir frigitt.

Lørdag samlet titusenvis av mennesker i over 30 land seg for å vise støtte for palestinerne i Gaza, med krav om at Israel må stoppe krigføringen.