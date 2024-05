– Tillaberi er i sorg etter et angrep utført av væpnede banditter mandag 20. mai, sier radiostasjonen La Voix du Sahel onsdag og legger til at angrepet «dessverre førte til tap av rundt 20 personer».

Nyheten kommer dagen etter at forsvarsdepartementet i landet sier mistenkte jihadister drepte sju soldater i regionen. Området har i en årrekke vært utsatt for angrep fra opprørere tilknyttet al-Qaida og IS.

Den urolige regionen ligger i grenseområdet mellom Niger, Mali og Burkina Faso. Tirsdag opplyste forsvarsdepartementet at deres styrker hadde drept «titalls terrorister» etter angrepet som kostet sju soldater livet.

Niger styres av en militærjunta, som grep makten i juli i fjor. De brukte blant annet den forverrede sikkerhetssituasjon ilt å rettferdiggjøre kuppet.