Den israelske avisen skriver at kilder i det israelske militæret oppgir at den egyptiske soldaten skjøt først.

Også arabiske medier har meldt om hendelsen, deriblant TV-kanalen Al Arabiya.

Det israelske militæret melder mandag at det etterforsker meldingene om en skuddveksling mellom israelske og egyptiske soldater ved grenseovergangen Rafah. I uttalelsen står det at saken diskuteres med egyptiske myndigheter.

Forholdet mellom Egypt og Israel er blitt enda mer spent etter at Israel tok kontroll over den palestinske siden av grenseovergangen Rafah tidligere i mai.

Tidligere var dette den eneste grenseovergangen til Gazastripen som Israel ikke hadde kontroll over.

Egypt har fryktet at Israel ville åpne grensen for fordrevne palestinere, og på den måten tvinge fram en stor flyktningstrøm mot Egypt. Landet har derfor også stengt grensen på egyptisk side, dermed kommer det ikke lenger nødhjelp inn til Gaza via Egypt.