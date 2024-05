Onsdagens valg kan ende med at ANC for første gang på 30 år mister sitt rene flertall i nasjonalforsamlingen.

Blant eldre som har opplevd apartheid, er det imidlertid fortsatt mange som aldri kunne tenkt seg å stemme på noen andre.

– Før ANC reddet oss, ble vi behandlet som undermennesker i vårt eget land, vi var ingenting, sier Gugulethu Sigcau til nyhetsbyrået AFP.

– Så det finnes ingenting som gjør at jeg kommer til å stemme på noen andre, føyer han til.

Ifølge den 71 år gamle pensjonisten bør landets svarte innbyggere stemme på ANC fordi partiet sto i spissen for frigjøringskampen.

Generasjonskløft

I enkelte familier har det imidlertid oppstått en markant generasjonskløft mellom dem som opplevde apartheid, og de unge, som mener partiet er mest opptatt av å beholde makten.

38 år gamle April, som jobber som personlig trener, snakker ikke lenger om politikk med sin 62 år gamle mor.

– Hun kan ikke forstå hvordan noen kan vurdere å stemme på noe annet parti enn ANC, sier han.

Hvilket parti han selv vil stemme på, er fortsatt usikkert, men det blir i hvert fall ikke ANC, fastslår han.

Koalisjonsregjering?

Partimålinger tyder på at ANC fortsatt kan få en oppslutning på over 40 prosent, men historisk sett er dette rekordlavt. For første gang siden apartheid ble avskaffet, vil det trolig måtte samarbeide med andre partier.

I 2019 sikret ANC seg en overlegen seier, med 57,5 prosent av stemmene. Men skyhøy arbeidsledighet, store forskjeller og en langvarig energikrise har fått velgere til å vende partiet ryggen.

Arbeidsledigheten er på hele 32,9 prosent, langt høyere enn den var da ANC kom til makten. Økonomien går også langt tregere enn før, med en vekst på kun 0,6 prosent i 2023.

Det betyr at millioner av sørafrikanere fortsatt lever i fattigdom, og at 28 millioner av i alt 62 millioner innbyggere er avhengig av offentlig støtte.

I tillegg har ANC vært rammet av en rekke korrupsjonsskandaler, ikke minst avsløringene av omfattende underslag og maktmisbruk mens Jacob Zuma var president fra 2009 til 2018. Også dagens president Cyril Ramaphosa er blitt anklaget for korrupsjon, men uten at det har fått noen konsekvenser.

Samtidig har klimaspørsmål nærmest vært fraværende under valgkampen. Et grønt skifte har vist seg å være vanskelig. På grunn av landets store avhengighet av kullkraft, er det blant verdens 15 største utslippsnasjoner.

Fremmedfrykt

Samtidig tiltrekker landet seg mange arbeidsinnvandrere, noe som har skapt grobunn for en høyreopposisjon som ønsker en langt strengere innvandringspolitikk.

Trygve Augestad, leder for Afrikaseksjonen i Norsk Folkehjelp, frykter at valget kommer til å ende med at udemokratiske krefter som spiller på fremmedfrykt, får sterkere innflytelse på politikken.

– Får de innflytelse, kan det være et farvel til regnbuenasjonen som vi kjenner den, sier han til FriFagbevegelse.

Han advarer også mot mer autoritære krefter som har mindre respekt for menneskerettigheter og humanitærrett.

Ifølge Hlengiwe Ndlovu, politisk analytiker ved Wits School of Governance, har ANC blitt for arrogant.

– De regner ikke noen deler av opposisjonen som en ekte trussel, så de greier ikke å forestille seg at det er mulig å våkne opp på den andre siden, sier hun til AFP.

Viktig velgerskare på landsbygda

Partiet har imidlertid fortsatt stor oppslutning på landsbygda.

Renovasjonsarbeider og firebarnsmoren Sibongile Mdluli er blant dem som takker ANC for å ha fått tildelt gratis bolig med rennende vann og strøm da hun flyttet til storbyen Johannesburg.

– Enten du liker det eller ikke, så har ANC sørget for at vi har fått det bedre, sier 55-åringen.

Hun beskriver sitt forhold til partiet som «blind kjærlighet». Det er kun ANC som gjelder, selv om det finnes over 50 andre partier å stemme på.

Nostalgi

Under valgkampen har ANC satset på å overbevise velgerne ved hjelp av nostalgi og fortidens seire.

– Er 30 år nok for å fjerne konsekvensene av kolonialisme og apartheid? Mitt svar er at 30 år ikke er nok. Vi trenger mer tid, sa Ramaphosa i januar, da ANC markerte sin 112-årsdag.

Men spørsmålet er om budskapet går hjem hos dem mellom 18 og 29 år, som utgjør en femdel av velgerne. Det er blant disse at kritikken mot ANC er mest høylytt.

Studenten Gomolemo Pheko har imidlertid fortsatt tillit til partiet ettersom det er ANC som fikk foreldrene hans ut av fattigdommen, og som ga ham gratis utdanning.

– Stemmer man på et annet parti, er det ingen garanti for at framtidens generasjoner får den samme støtten, sier 22-åringen.