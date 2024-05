En talsmann for beredskapsmyndighetene sier Dale Chorman var sammen med en annen mann da angrepet skjedde utenfor byen Homer. De gikk gjennom buskaset på leting etter elgen med de nyfødte kalvene, da hun gikk til angrep.

Den andre mannen ble ikke skadet og var ikke direkte vitne til angrepet. Myndighetene vet derfor ikke om Chorman ble sparket eller trampet i hjel eller begge deler. Han ble erklært død da helsepersonell kom til stedet.

Elgkua forlot stedet etter angrepet.

Det lever omtrent 200.000 elger og 737.000 mennesker i Alaska. Det delstatlige naturoppsynet sier dyrene vanligvis ikke er aggressive, men at de kan bli det dersom de blir provosert. De understreker også at elgen går langt for å beskytte kalvene sine og kan angripe dersom folk kommer for nærme. De ber derfor folk holde avstand og unngå å komme mellom kalvene og moren.

I 1995 døde en 71 år gammel mann da en elg angrep ham ved et universitet i byen Anchorage i Alaska. Vitner sier studenter hadde kastet snøballer og plaget elgen, som hadde en kalv, i flere timer i forkant av angrepet.