Johnson ankom tirsdag rettssalen i New York sammen med Trump, der den såkalte hysjpengesaken fortsatte med nøkkelvitnet Michael Cohen i vitneboksen.

Johnson hevdet at Trump ikke har gjort noe galt og at rettssaken mot ham er et utslag av politisk forfølgelse fra Demokratenes side.

– Det er et bemerkelsesverdig, om ikke et enestående øyeblikk i moderne amerikansk politikk, at speakeren, som er USAs nest mektigste etter presidenten, får sitt eget politiske parti til å vende seg mot det amerikanske rettsvesenet ved å erklære en rettssak illegitim, konstaterer nyhetsbyrået AP i sin omtale av hendelsen.

Cohen var fra 2006 til 2017 Trumps fikser og har tidligere erkjent at han på vegne av Trump betalte 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels rett før presidentvalget i 2016. Dette ifølge ham for at hun skulle holde tett om et seksuelt forhold hun hadde til Trump i 2006.

Trump nekter for å ha hatt et seksuelt forhold til Daniels.