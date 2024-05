Veksten så langt i år har vært bedre enn ventet, opplyste EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni på en pressekonferanse onsdag.

– EUs økonomi forbedret seg markant i første kvartal, noe som indikerer at vi har rundet et hjørne etter et veldig utfordrende 2023. Vi forventer gradvis økende vekst i både dette året og det neste, sier han.

Samtidig medfører geopolitiske spenninger, særlig krigene i Ukraina og Midtøsten, økt risiko, advarer Gentiloni.

Saktere rentenedgang

Foreløpige tall fra Eurostat viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU-landene økte med 0,3 prosent i første kvartal.

I eurosonen spås veksten å bli 0,8 prosent i år.

Rentene vil imidlertid trolig gå ned saktere enn tidligere spådd.

Innen juli neste år er det ventet en styringsrente på 2,5 prosent, mot tidligere anslag på 2 prosent, opplyser Gentiloni.

Inflasjonen går ned

Samtidig fortsetter inflasjonen å gå ned og ser ut til å ende på 2,4 prosent i april, det laveste på to år.

For hele 2024 anslås en inflasjon på 2,7 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra anslaget i februar.

– Inflasjonen går ned raskere enn vi har ventet, sier Gentiloni.

Neste år anslås en inflasjon på 2,2 prosent.

Ujevnt fordelt

Veksten er først og fremst drevet fram av flere jobber, økte lønninger og derav større forbruk, ifølge EU-kommisjonen.

Men veksten er ujevnt fordelt mellom EU-landene. Landene med lavest vekst er Estland, Tyskland, Finland og Sverige, som kan vente en vekst på mellom -0,5 og 0,2 prosent.

For Tyskland, EUs økonomiske stormakt, er vekstanslaget for 2024 justert ned fra 0,3 prosent i februar til bare 0,1 prosent nå.