– Den britiske regjeringen bør avstå fra å sende ut mennesker under Rwanda-politikken og reversere lovforslagets krenkelse av rettslig uavhengighet, sier Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Michael O'Flaherty.

Også FN ber Storbritannia om å revurdere planen.

– Den nye loven markerer et ytterligere skritt bort fra Storbritannias lange tradisjon for å gi et tilfluktssted til de som trenger det, og er i strid med Flyktningkonvensjonen, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

Loven ble vedtatt i Underhuset og Overhuset i Parlamentet mandag kveld, og det er lagt inn et element for å omgå en kjennelse fra landets høyesterett om at planen om å sende asylsøkere til Rwanda er lovstridig.

Flere advokater har varslet at de vil utfordre den nye planen gjennom å føre enkeltsaker, skriver The Guardian.

I en uttalelse tirsdag sier Rwandas regjering at de er fornøyd med at loven er vedtatt i det britiske Parlamentet, og at de ser fram til å ønske de som har blitt omplassert til Rwanda, velkommen.