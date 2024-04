I en uttalelse sier Israel at angrepet kom som svar på oppskytinger over natten, og at jagerfly traff et våpenproduksjonssted brukt av Hizbollah i Nabi Sheet-området dypt inne i Libanon.

Ifølge en Hizbollah-kilde AFP har snakket med ble ingen såret i angrepet.

Tidligere søndag sa Hizbollah at de to ganger hadde skutt opp raketter mot de israelskokkuperte Golanhøydene, etter at de sluttet seg til det store iranske drone- og rakettangrepet mot Israel natt til søndag.