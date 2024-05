Rivingen av de rundt 200 teltene begynte onsdag morgen. Leiren har ligget i Mount Street i sentrum av byen helt siden de første teltene dukket opp for ett års tid siden. Mange av beboerne er unge menn som har søkt asyl.

Ifølge politiet skal de nå innkvarteres andre steder.

Statsminister Simon Harris sa tirsdag at de ikke kommer til å få lov til å etablere en ny leir på stedet etter rivingen.

Irland forsøker å finne husly til et rekordstort antall asylsøkere, samtidig som landet er rammet av en generell boligmangel.

Etter at den britiske regjeringen fikk gjennom en lov som åpner for at asylsøkere kan sendes til Rwanda, er det ventet at stadig flere vil forsøke å ta seg til Irland.

Det har vært flere demonstrasjoner mot at asylsøkere blir innkvartert i hoteller og vandrerhjem. I forrige uke ble seks personer pågrepet i det de protesterte utenfor en bygning sør for Dublin, som etter planen skal brukes til å huse asylsøkere.