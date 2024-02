Tilstanden er kritisk for sju andre barn, opplyser de.

Ifølge Verdens matvareprogram er minst 576.000 mennesker i Gaza – en firedel av befolkningen – «ett skritt unna» hungersnød.

FNs nødhjelpskontor OCHA uttalte tirsdag at ett av seks barn under to år i Nord-Gaza er rammet av akutt underernæring.