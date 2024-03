Klytsjkov skriver på Telegram at ingen ble drept i angrepet, og at rester av en nedskutt drone traff anlegget. Det russiske statlige nyhetsbyrået Ria siterer nødetatene på at en petroleumstank sto i brann etter angrepet, og Telegram-kanalen Baza, som er tett på russiske nødetater, har publisert et bilde av store flammer som stiger opp over det som ser ut som et industrianlegg.

Kanalen siterer lokale folk på at det var en eksplosjon før brannen brøt ut.

Ukraina har de siste månedene gjennomført en lang rekke droneangrep mot russiske oljeraffinerier og andre energiinnlegg. Noen av dem har vært vellykkede og forårsaket betydelige skader.

I Belgorod-regionen, som grenser til Ukraina, er sju landsbyer uten strøm etter et ukrainsk droneangrep, skriver Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov på Telegram.

Guvernør Roman Starovojt i Kursk, en annen grenseregion, sier at de ukrainske droner ble skutt ned over regionen tirsdag. Nødetatene undersøker om det har medført skader, heter det videre.

Russiske medier siterer lokale myndigheter i Tula-regionen på at en drone ble skutt ned også der.