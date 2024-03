Helsemyndighetene i Gaza sier at 112 mennesker ble drept i et israelsk angrep på sivile som ventet på nødhjelp torsdag, mens den israelske hæren (IDF) hevder at et «titalls» palestinere ble trampet eller klemt i hjel i kaoset som oppsto da nødhjelpen ankom.

IDF hevder også at noen ble påkjørt da lastebilene forsøkte å komme seg unna, men erkjenner samtidig at soldater åpnet ild mot menneskemengden.

En rekke statsledere, samt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, fordømmer dødsfallene og ber om en full etterforskning inn i hva som virkelig skjedde.

– Alt må gjøres for å undersøke hva som skjedde og sikre åpenhet, sier den tyske lederen, som legger til at hun var «rystet av bildene fra Gaza».

Det hvite hus kaller dødsfallene «utrolig bekymringsfulle», mens president Joe Biden sier at landet sjekker «to motstridende versjoner» av hendelsen, som inntraff tidlig torsdag.

Sør-Afrika: – Massakre

Mens dødsfallene fordømmes av flere forskjellige statsoverhoder, er det noen land som går hardere ut enn andre. Tyrkia, Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Qatar, Iran, Colombia, Brasil og Sør-Afrika går alle hardt ut mot Israel, som de mener har skylden.

– Sør-Afrika fordømmer massakren på 112 palestinere og skadene på hundrevis av andre som forsøkte å redde liv, sier Sør-Afrikas departement for internasjonale relasjoner og samarbeid i en uttalelse – og legger til:

– Denne siste grusomheten er nok et brudd på folkeretten og et brudd på de bindene midlertidige kjennelsene fra Den internasjonale domstolen (ICJ).

ICJ beordret i januar Israel til å iverksette alle tiltak i deres makt for å forhindre at deres tropper begår folkemord i Gaza. Det var Sør-Afrika som brakte saken inn for ICJ. Landet mener Israel begår folkemord på Gazastripen, noe Israel selv avviser.

Brasil, hvis president Lula da Silva også anklaget Israel for folkemord forrige uke, sier at hendelsen viser at «Israels krigføring i Gaza verken har etiske eller lovlige grenser».

Ber om full etterforskning

Tyskland sier at IDF må undersøke hendelsen.

– Den israelske hæren må fullt ut etterforske hvordan massepanikken og skytingen kunne skje, sier den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock i en uttalelse på X/Twitter.

Hun oppfordrer samtidig til en humanitær våpenhvile. Det gjør også Italia, Frankrike og Kina. Sistnevnte retter en finger mot Israel.

– Kina oppfordrer innstendig partene, særlig Israel, til umiddelbart å stanse angrepene, beskytte sivilbefolkningen og sørge for at nødhjelp slipper inn, slik at en enda større katastrofe kan unngås, sier Mao Ning, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var tidlig ute med å kreve en åpen etterforskning og tok til orde for Israel skulle stanse angrepene sine.

– Nå må Israel stanse angrepene som rammer sivilbefolkningen i Gaza, og de må sikre at befolkningen får den nødhjelpen de trenger, sa utenriksministeren til NTB torsdag kveld.

– Grusomt eksempel på Gazas situasjon

Hjelpeorganisasjonen Røde Kors kaller den humanitære situasjonen på Gaza «helt forferdelig» og fordømmer torsdagens dødsfall.

– Det som skjedde i Gaza by torsdag, hvor det ble åpnet ild mot en menneskemengde og over 100 ble drept, er enda et grusomt eksempel på situasjonen mennesker på Gaza nå lever i. Ingen steder er trygge og desperasjonen er ufattelig, sier generalsekretær Anne Bergh.

Care Norge ber om at mer nødhjelp skal nå Gazastripen.

– Det som skjer på Gazastripen nå, er hjerteskjærende. Det er avgjørende at vi snart får slutt på lidelsen og ødeleggelsen. Sivile på Gazastripen trenger en våpenhvile nå, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen.