Etter månedsvis med krangling ble EU-landene omsider enige om det såkalte plattformdirektivet mandag kveld.

Direktivet skal regulere arbeidsforholdene for folk som jobber eller tar oppdrag for digitale plattformer som Uber og Wolt.

– Minimumsstandarder

Belgias arbeidsminister Pierre-Yves Dermagne sier i en uttalelse at det satt noen minimumsstandarder for å bedre arbeidsforholdene for millioner av arbeidere i nettplattformer over hele EU.

Et omstridt tema har vært om arbeiderne skulle anses som ansatte eller selvstendige oppdragstakere. Særlig Frankrike har vært imot å gi plattformarbeidere status som ansatte.

I det nye direktivet, som er en temmelig utvannet versjon av det opprinnelige forslaget fra 2021, heter det at det heretter skal være opp til hvert enkelt EU-land å fastsette sine egne kriterier.

Men dersom plattformene kontrollerer faktorer som lønn og arbeidstid, skal arbeiderne regnes som ansatte, ifølge det nye direktivet.

Som ansatte vil plattformarbeidere ha flere rettigheter, blant annet til sykepenger og trygd.

Må bli sparket av et menneske

I tillegg skal det ikke lenger være mulig å bruke algoritmer i appene til å for eksempel sparke en som jobber for tjenesten.

Dersom en Uber-sjåfør får mange dårlige tilbakemeldinger og ratinger, kan appen i dag hindre vedkommende fra å få nye oppdrag.

Heretter skal beslutninger tas av mennesker, ifølge det nye direktivet.

Direktivet må nå vedtas av EU-parlamentet før det kan tre i kraft, men det regnes som sannsynlig at parlamentet vil gi tommel opp.