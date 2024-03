Kolonnen bestående av 14 lastebiler ventet ved Wadi Gaza-grensekontrollen i tre timer før den ble avvist av Israel, melder Verdens matvareprogram (WFP), i en uttalelse tirsdag.

Etter at lastebilene ble omdirigert, ble de stoppet av en stor mengde desperate mennesker som plyndret til seg maten, sier WFP videre. Rundt 200 tonn med mat ble plyndret.

Kolonnen var den første WFP har sendt til områdene nord på Gazastripen etter at de stanset leveransene dit 20. februar. Det skjedde etter at en kolonne ble utsatt for skyting og plyndring.

FN anslår at 2,2 millioner mennesker – mesteparten av befolkningen på Gazastripen – er på randen av hungersnød. Det gjelder særlig i nord, der israelske styrker hindrer nødhjelp i å slippe inn.