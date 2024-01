Raketten var på vei mot den amerikanske destroyeren USS Carney, ifølge meldingen. Før den nådde fram, ble den imidlertid skutt ned av amerikanerne.

Krigsskipet patruljerer i Adenbukta for å forhindre at slike angrep rammer handelsskip i området.

Houthi-militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen, men militsen har tidligere stått bak en rekke slike angrep.

Angrepene er ifølge houthiene rettet mot skip knyttet til Israel og landets støttespillere, deriblant USA og Storbritannia, som nylig angrep mål i Jemen i et forsøk på å redusere houthienes militære kapasitet.

En rekke rederier seiler nå rundt Afrikas sørspiss i stedet for via Suezkanalen og Rødehavet for å unngå farvannene ved Jemen.

Houthiene sier at angrepene er en gjengjeldelse for Israels krigføring på Gazastripen.