Navarro ble i september i fjor kjent skyldig på to tiltalepunkter, som hver kunne gi opptil ett år i fengsel. Han er dømt for å ha trosset Kongressen ved å nekte å samarbeide med komiteen som gransket stormingen.

Etter presidentvalget i 2020 har Navarro hardnakket hevdet at Trumps valgtap skyldtes omfattende valgfusk. 6. januar 2021 – to uker før Joe Biden ble innsatt – stormet Trump-tilhengere Kongressen i et forsøk på stanse den formelle godkjenningen av valgresultatet.

Navarro er den andre av Trumps rådgivere som er dømt for å ha trosset Kongressen. Tidligere er også Steve Bannon dømt til fire måneders fengsel. Han har anket dommen og har derfor ikke sonet straffen.