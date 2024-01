Mediekonsernet Telegraph Media Group og deres eierselskap sier at førstnevntes administrerende direktør Nick Hugh slutter med umiddelbar virkning. Anna Jones tar over og blir medieselskapets første kvinnelige toppsjef.

Skiftet skjer samme dag som medietilsynet og konkurransetilsynet skulle levere en rapport om budet fra Redbird IMI – et investeringsfond fra USA og De forente arabiske emirater – som ønsker å kjøpe Telegraph.

Oppkjøpet har utløst en debatt om utenlandsk kontroll over britiske medier, og tilsynene ble bedt om å vurdere om oppkjøpet ville påvirke ytringsfriheten og troverdigheten. Fredag ble fristen for tilsynsrapporten utsatt etter at Redbird IMI justerte oppkjøpsplanen og den fremtidige eierstrukturen for mediegruppen.