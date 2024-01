Rapporten er utarbeidet av Ankestyrelsen, som er en offentlig dansk klageinstans.

– Innenfor rammene av gjeldende regler i Sør-Korea var det mulig å endre informasjon om barnets bakgrunn og adoptere et barn til Danmark uten at de biologiske foreldrene visste det, står det i rapportens konklusjon, som ble offentliggjort torsdag.

– Byråene AC Barnehjelp og DanAdopt var klar over denne praksisen, står det videre.

Det er ifølge rapporten overført store pengesummer mellom de danske og sørkoreanske organisasjonene.

En dansk jussekspert sier han er sjokkert over innholdet i rapporten, som han omtaler som meget alvorlig.

– Det er uhyggelig at disse organisasjonene var godkjent til å formidle adopsjoner, og at de hadde kjennskap til at det foregikk endringer i barnas identitet uten at de ropte varsku, sier Klaus Josefsen til DR.

Han er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i forvaltningsrett.

Ifølge rapporten har praksisen ført til at de adopterte barna ble fratatt muligheten til å få kjennskap til sin egen biologiske identitet og historie. Men det betyr ikke nødvendigvis at adopsjonen har skjedd i strid med de biologiske foreldrenes vilje.

Ankestyrelsen mener det var snakk om et «uregulert formidlingssystem og en uheldig insitamentsstruktur».