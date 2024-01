Politiet i byen Joliet og fylket Will sier de ikke vet hva motivet for drapene kan være, men at mannen kjente dem som er drept. De sier at den mistenkte drapsmannen er væpnet og farlig.

De døde ble funnet skutt i tre ulike hus søndag og mandag, ifølge myndighetene. Det er ikke klart hvor lenge de har vært døde.