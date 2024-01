– Hele kongefamilien fikk informasjon om at hennes majestet Margrethe kom til å abdisere. Dronningen har personlig snakket med og informert kongen om sin beslutning, sier informasjonssjef ved det svenske hoffet i en tekstmelding til Expressen.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet i Norge, opplyser til NTB mandag at den norske kongefamilien fortsatt ikke har noen kommentarer til saken.

Dronning Margrethe kunngjorde helt uventet i sin nyttårstale at hun abdiserer om to uker, og at hennes sønn kronprins Frederik tar over som Danmarks konge.