Barna, som er 10 og 13 år gamle, ble tvunget inn i en bil like etter midnatt. Gjerningspersonene forlot stedet i to tyskregistrerte biler.

Saken etterforskes som overfall og bortføring. Danske tjenestemenn opplyser at de er i kontakt med tysk politi.

Politiet sier saken kan ha koblinger til en pågående barnefordelingssak. De har ikke frigitt noen navn i saken og sier det viktigste nå er å finne de to barna og sørge for at de kommer i sikkerhet.