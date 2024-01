Menendez skal ha tatt imot pengene for å hjelpe en forretningsmann med å sikre seg investeringer fra et fond tilknyttet regjeringen og kongefamilien i Qatar.

I den samme saken er senatoren allerede tiltalt for å ha inngått forbund om å opptre som agent for Egypt og for å ta imot bestikkelser i bytte mot innflytelse på vegne av myndighetene der. Menendez avviser anklagene.

Senatoren har også avfeid oppfordringer om å trekke seg fra Senatet, men i september ga han fra seg ledervervet i den mektige utenrikskomiteen.

I tirsdagens tiltale står det at det ble funnet 48.000 dollar i kontanter da boligen hans ble ransaket. Pengene var stappet ned i konvolutter, og noe ble funnet i jakker med navnet hans brodert inn.

Den 70 år gamle demokraten, hvis foreldre innvandret til USA fra Cuba, har tidligere nektet for å ha begått neon lovbrudd.