Det opplyser leder Jennifer Homendy i den føderale transportmyndigheten NTSB, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Varslene kom 7. desember, 3. januar og 4. januar, ifølge Homendy.

Det er imidlertid ikke klart om det er noen sammenheng mellom at varsellampene lyste og hendelsen der trykket falt raskt. Flyselskapet tok ifølge Homendy en avgjørelse om å begrense flygningene til Hawaii slik at de skulle kunne returnere til en flyplass raskt ved behov.

En rekke flyselskap har måttet sette sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken for å gjennomføre en pålagt inspeksjon etter ulykken med et fly fra Alaska Airlines i forrige uke.

Et panel på flyet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i USA. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Boeings toppsjef Dave Calhoun opplyste søndag i en melding til ansatte at håndteringen av saken «er og må være» selskapets fokus.

– Når en så alvorlig ulykke skjer, er det kritisk for oss å jobbe åpent med våre kunder og regulatoriske myndigheter for å forstå og ta tak i årsaken til hendelsen og å sørge for at det ikke skjer igjen, skriver Calhoun.