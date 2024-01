Trumps advokat John Sauer åpnet med å si at rettsforfølgelse mot Trump vil åpne en Pandoras eske som USA som nasjon kanskje aldri vil kunne overvinne. Sauer viste også til en kjennelse som omhandlet tidligere president Richard Nixon, og en høyesterettsavgjørelse fra 1982 der Nixon ble gitt «absolutt immunitet».

Trump mener at han må slippe å bli stilt for retten for tiltalen som omhandler at han på tampen av sin presidentperiode oppfordret en mobb til å storme Kongressen. Han anklages også for å ha forsøkt å snu valgresultatet i 2020 til sin egen fordel ved å hevde at Joe Bidens seier var «rigget».

Spesialetterforsker Jack Smith, som fører denne saken mot Trump, var allerede på plass i rettssalen tirsdag da Trump dukket opp. Smith håper på en rask avgjørelse fra ankedomstolen, da rettssaken mot Trump etter planen skal starte 4. mars.

Trumps krav om immunitet ble 1. desember avvist i en føderal domstol. I forrige måned avviste høyesterett å behandle spørsmålet i denne omgang, og saken ble dermed sendt tilbake til en ankedomstol i Washington, der saken nå står.

Trump ligger godt an til å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg.