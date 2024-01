Franske medier har meldt om en nær forestående rokering i regjeringen, og Borne var blant de ventede til å bli byttet ut. Macrons presidentkontor meldte om avgangen mandag kveld, men sa også at Borne blir sittende fram til en erstatter blir utpekt.

Hun var mandag ettermiddag å se i det franske presidentpalasset for samtaler, ifølge AFP-journalister på stedet. På X/Twitter skriver Macron at han takker henne for innsatsen for Frankrike.

Borne var Frankrikes andre kvinnelige statsminister. Hun ble utnevnt av Macron 16. mai 2022.

Det er ikke klart hvem som kommer til å ta over for Borne.