Kurschus nekter for at hun hadde kjennskap til anklagene mot mannen, som nå blir etterforsket av politiet, men sier hun går av for å forhindre ytterligere skadevirkninger på kirken.

Den 60 år gamle teologen har fått flere medieoppslag mot seg den siste tiden, som omhandler at hun ble informert om anklager mot sin tidligere kollega uten å gjøre noe med det.

Påtalemyndigheten i den tyske byen Siegen ser på flere saker mot mannen, som i likhet med Kurschus jobbet i bispedømmet i Siegen på 1990-tallet. Kurschus sier hun har kjent mannen og familien hans i lang tid, og at hun hadde forsøkt å beskytte dem, men at hun ikke var kjent med noen anklager før starten av 2023.

– Før det var jeg ikke vitende om seksualisert vold fra denne personen, sier hun.