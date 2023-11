Kommisjonen opplyser at unionen i år har gitt 16,5 milliarder euro i budsjettstøtte til regjeringen i Kyiv, inkludert onsdagens utbetaling.

– Under den pågående russiske aggresjonen har denne økonomiske støtten fra Europa vært avgjørende for Ukrainas økonomiske stabilitet og for opprettholdelsen av livsnødvendige offentlige tjenester, sier kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

EUs totale støtte til Ukraina, inkludert verdien av våpen og militært utstyr, kommer opp i 85 milliarder euro siden den russiske invasjonen i 2022.

I 2023 er det anslått at statsbudsjettet i Ukraina blir støttet med 41 milliarder dollar fra utlandet, rundt 60 prosent av totalen. Regjeringen i Kyiv sier at den håper på en tilsvarende støtte i 2024.