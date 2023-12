Dessuten har vestlige sanksjoner spilt en medvirkende rolle, sier Rachel Lyngaas, som har ansvaret for økonomiske sanksjoner i det amerikanske finansdepartementet, til den amerikanske avisen.

Hun viser til raskt stigende utgifter i Russland, rubelens fallende verdi, stigende inflasjon, samt et arbeidsmarked under press på grunn av tapt arbeidskraft.

Russland bruker i dag 100 milliarder dollar på forsvaret, nesten en tredel av landets samlede utgifter. Beløpet tilsvarer rundt 1075 milliarder kroner.

Russiske myndigheter har pauset lønnsstigningen for offentlig ansatte, til tross for at inflasjonen har nådd 7,5 prosent.